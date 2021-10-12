شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر تسعى بإصرار وعزيمة للتقدم والتحضر فى كافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية لا تسمح بالهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة اللاجئين، متابعا: "لا نقبل من منظور أخلاقى أو انسانى أن نتركهم في الطريق لأوروبا ويلقوا مصيرهم في البحر.. لن نسمح لهؤلاء الناس بالمجهول أو الضياع".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في مؤتمر صحفى لقمة دول تجمع فيشجراد مع مصر: "مصر دولة تسعى بإصرار بعزيمة قوية من أجل التقدم والتحضر في كافة المجالات.. وما بذل في مصر خلال اخر 7 سنوات خير دليل على ذلك حتى نوفر حياة كريمة للمواطنين".