شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن عودة مواعيد العمل بمحطة المرج الجديدة لطبيعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، أنه تم الإنتهاء من أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة بالخط الأول وعودة مواعيد القطارات بمحطة المرج الجديدة إلى طبيعتها من 5:15 صباحا .

وأوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الإنتهائية بالخط الأول والثانى طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة 5:15 ص ، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30 م ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:15 م ، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة و المنيب الساعة 11:35 م .

وأضافت الشركة فى بيانها أنه يتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00 ص ، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55 م .