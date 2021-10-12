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المترو يعلن عودة مواعيد العمل بمحطة المرج الجديدة لطبيعتها

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، أنه تم الإنتهاء من أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة بالخط الأول  وعودة مواعيد القطارات بمحطة المرج الجديدة إلى طبيعتها من 5:15 صباحا .

وأوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الإنتهائية بالخط الأول والثانى طوال أيام الأسبوع  في تمام الساعة 5:15 ص ، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30 م ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:15 م ، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة و المنيب الساعة 11:35 م .

وأضافت الشركة فى بيانها أنه يتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00 ص ، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55 م .

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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