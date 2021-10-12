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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يضع العالم أمام مسؤولياته فى مؤتمر التنوع البيولوجى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بافتتاح الدورة الخامسة عشر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، موجهًا الشكر إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة لعقد الدورة رغم التحديات التي باتت تواجه العمل متعدد الأطراف على إثر تداعيات جائحة كورونا.
وجاءت أبرز النقاط التى تحدث فيها الرئيس السيسى كالتالى:
العالم يمر بمرحلة دقيقة تتطلب التكاتف لمواجهة التحديات
العالم يتعامل مع تأثير جائحة كورونا على جميع المستويات
تقييم حالة التنوع البيولوجى يدق ناقوس الخطر إزاء التدهور السريع
ما نشهده فى ملف التنوع البيولوجى ينذر بكارثة عالمية
يجب تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج وجعلها أكثر استدامة
ما شهدناه خلال عامين يشير لارتباط صحة الإنسان بمحيطه الحيوى
مصر سارعت فى 2018 لطرح مبادرة طموحة للعمل البيئى