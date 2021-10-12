الرئيس السيسى يضع العالم أمام مسؤولياته فى مؤتمر التنوع البيولوجى.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بافتتاح الدورة الخامسة عشر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، موجهًا الشكر إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة لعقد الدورة رغم التحديات التي باتت تواجه العمل متعدد الأطراف على إثر تداعيات جائحة كورونا.

وجاءت أبرز النقاط التى تحدث فيها الرئيس السيسى كالتالى: