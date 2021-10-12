شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى: لم يخرج مركب هجرة غير شرعية واحد من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر "فيشجراد مع مصر"، حيث قال إن ملف الهجرة غير الشرعية كعنوان يعكس شكل من أشكال حقوق الإنسان المفقودة في منطقتنا وليس فقط منظور التعبير عن الرأى والممارسة السياسية ، مشيرا إلى أن هناك أيضا حقوق كثيرة جدا لم تتوفر في المنطقة.

وتساءل الرئيس السيسي هل الدول الاوربية مستعدة في تحسين أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والثقافية للوصول الى مقاربة مختلفة لفهم حقوق الإنسان، مضيفا: "دايما موضوع جدلى بين مصر وأصدقائنا الأوروبيين.. انا مش رافض أتكلم في هذا الموضوع، ولكنى سأتحدث أولا عن توفير حياة كريمة لـ 100 مليون مصرى، وتوأمة لجامعتكم المتقدمة مع الجامعات المصرية وتوطين الصناعة فى بلادنا لتوفير فرص عمل لأكثر من 65 % من شعبنا.. محتاجين شكل أعمق في النقاش والحوار بيننا فيما يخص هذا الأمر".

وتابع الرئيس السيسى: "لم تخرج مركب هجرة غير شرعية من مصر ولكن كل الهجرة من الدول الإفريقية والتي تعاني مشاكل وصلت في مصر 6 ملايين مواطن من دول افريقية ودول حدثت فيها عدم استقرار ونسميهم في مصر ضيوف وليسوا لاجئين".. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

البحوث الفلكية: زلزال بقوة6.1 ريختر جنوب جزيرة كريت شعر به سكان عدة مناطق بمصر

كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية الساعة 11:25 دقيقة بقوة 6.1 جنوب جزيرة كريت، وشعر بها سكان مناطق متفرقة ، لافتا إلى أنه جارى تحليل بيانات الزلزال والمناطق التى شعرت به .

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

الإسكان: إعفاء الوحدات السكنية والإدارية من غرامات تأخر سداد الأقساط

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على إنشاء جهاز مدينة من المستوى التنظيمى (أ) بمسمى "جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة" ليتولى تنمية المساحة المنضمة لولاية الهيئة بمقتضى القرار الجمهورى رقم (316) لسنة 2021 بتخصيص (65494.38 فدان) تقريباً، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد، واعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز الذى قمة وظائفه من الدرجة الممتازة، واستكمال باقى الإجراءات مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه أنه تمت الموافقة على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة (90%) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية، على أن تسرى هذه التيسيرات فى الحالات الآتية، الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.

وزير الخارجية المجرى: مصر شريك مهم وسنواصل الاعتماد عليها فى وقف الهجرة

أكد وزير الخارجية المجرى، بيتر زيجارتو، أن وقف عمليات الهجرة غير الشرعية تتطلب حلفاء خارجيين مثل مصر التى تمثل "شريكا مهما للغاية"، وأن بلاده ستواصل الاعتماد عليها فى المستقبل بخصوص هذه القضية.

ونقلت صحيفة "هنجاري توداي" المجرية عن زيجارتو قوله - في بيان عقب محادثات مع نظرائه في دول تجمع "فيشجراد" ووزير الخارجية المصري سامح شكري في بودابست، إن أوروبا كانت تحت ضغط مستمر جراء الهجرة منذ عام 2015، مضيفا أن دول التجمع قد تعاونت وأحبطت خططا لإدخال أعداد من المهاجرين إلى أوروبا.

وأوضح أنه" لو لم ننجح في ذلك،لكان آلاف أو حتى عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين يعيشون الآن في بلادنا، وأيضا لا تزال هناك حاجة إلى تعاون وثيق، كما أن هناك خطأ تلو الآخر على المسرح الدولي وأن التصريحات غير المسؤولة تهدد بموجات هجرة أكبر".

وفي إشارة إلى احتمال مغادرة 4 ملايين لاجئ لأفغانستان، قال زيجارتو: "نسمع الآن مقترحات بأنه يجب إعادة توزيع هؤلاء المهاجرين"، مشيرا إلى أن أوروبا تواجه الآن ضغوط هجرة من الشرق أيضًا على حدود بولندا.

حملات لتطهير بالوعات الأمطار بالقاهرة استعدادا للشتاء.. صور

شنت أجهزة محافظة القاهرة حملات لتطهير بلاعات الأمطار بالتزامن استعدادا لسقوط الأمطار بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد المصرية، بالتنسيق مع هيئة النظافة وشركة الصرف الصحى، وفى السياق تابع اللواء يحيى محمد، الأدغم، رئيس حى الأزبكية، صباح اليوم الثلاثاء حملة نظافة وتطهير بالوعات الأمطار والصرف الصحي ورفع كفاءة "شارع عماد الدين، ومنطقة تطوير الألفى، وشارع 26 يوليو .

وتم رفع وإزالة التراكمات والأتربة داخل البالوعات بواسطة شركة الصرف الصحي لمواجهة فصل الشتاء وإعادة الشيء لأصله والمظهر الحضاري اللائق لشوارع ومناطق حى الأزبكية .

وشهدت شوارع القاهرة فجر اليوم انتشار لمعدات شفط مياه الأمطار بالتزامن مع تساقط الأمطار، وفقا لخرائط تساقط الأمطار وأماكن تجمع المياه بمطالع ومنازل الكبارى.

وتنتشر بشوارع العاصمة 20452 بالوعة منها 2146 تم إنشاؤها حديثًا هذا العام، يجرى حاليا أعمال تطهير لتلك البلاعات مع العمل على تجربة الجديد منها والتأكد من صلاحيتها، كما تمر بنطاق القاهرة 6 مخرات للسيل وهى "حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادى و15 مايو"، ويجرى حاليا أعمال تطهيرها ورفع المخلفات منها.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة بها ما يقارب 12 ألف عامل نظافة يوميًا من الهيئة والشركات بالشارع حاليًا وهو ما يمكن أن يسهم بشكل كبير فى التعامل مع تراكمات المياه، خاصة مع توفير الأدوات المساعدة لهم للقيام بعمليات كسح المياه.

أمطار رعدية وأجواء مائلة للبرودة ليلا.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 إلى الأحد المقبل، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:-

- يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

- تشهد هذه الفترة طقس مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى شهر يوليو 2021 بنسبة 14.6 %

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الثلاثاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يوليو 2021 وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.88 مليــار دولار خـــلال شهر يوليو 2021 مقابل 3.37 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 14.6٪.

ومن أهم المؤشرات ارتفاع قيمـة الصــادرات بنسبـة 31.5 ٪ حيـث بلغـت 2.94 مليــار دولار خـلال شهــر يوليو 2021 مقابل 2.24 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 58.0٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 51.5 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 23.3 ٪، أسمدة بنسبة 17.7٪).

وانخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (فواكه طازجة بنسبة 5.8 ٪ ، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 7.2 % ، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 1.0 ٪ ، مصنوعات من لدائن بنسبة 9.4 ٪ ).

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.8٪، حيث بلغت 5.82 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2021 مقابل 5.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع ومنها سيارات ركـوب بنسبة 41.0 ٪، ادويه ومحضرات صيدلة بنسبة 34.2 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 14.6%، ذرة بنسبة 3.2٪.

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (البترول الخام بنسبة 14.3٪، مواد كيماوية عضويه وغير عضويه بنسبـة 22.5٪، فول صويا بنسبة 36.7 ٪، لحوم بنسبة 35.3 ٪).