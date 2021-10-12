شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لتطهير بالوعات الأمطار بالقاهرة استعدادا للشتاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة محافظة القاهرة حملات لتطهير بلاعات الأمطار بالتزامن استعدادا لسقوط الأمطار بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد المصرية، بالتنسيق مع هيئة النظافة وشركة الصرف الصحى، وفى السياق تابع اللواء يحيى محمد، الأدغم، رئيس حى الأزبكية، صباح اليوم الثلاثاء حملة نظافة وتطهير بالوعات الأمطار والصرف الصحي ورفع كفاءة "شارع عماد الدين، ومنطقة تطوير الألفى، وشارع 26 يوليو .

وتم رفع وإزالة التراكمات والأتربة داخل البالوعات بواسطة شركة الصرف الصحي لمواجهة فصل الشتاء وإعادة الشيء لأصله والمظهر الحضاري اللائق لشوارع ومناطق حى الأزبكية .

وشهدت شوارع القاهرة فجر اليوم انتشار لمعدات شفط مياه الأمطار بالتزامن مع تساقط الأمطار، وفقا لخرائط تساقط الأمطار وأماكن تجمع المياه بمطالع ومنازل الكبارى.

وتنتشر بشوارع العاصمة 20452 بالوعة منها 2146 تم إنشاؤها حديثًا هذا العام، يجرى حاليا أعمال تطهير لتلك البلاعات مع العمل على تجربة الجديد منها والتأكد من صلاحيتها، كما تمر بنطاق القاهرة 6 مخرات للسيل وهى "حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادى و15 مايو"، ويجرى حاليا أعمال تطهيرها ورفع المخلفات منها.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة بها ما يقارب 12 ألف عامل نظافة يوميًا من الهيئة والشركات بالشارع حاليًا وهو ما يمكن أن يسهم بشكل كبير فى التعامل مع تراكمات المياه، خاصة مع توفير الأدوات المساعدة لهم للقيام بعمليات كسح المياه.















