شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية وأجواء مائلة للبرودة ليلا.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 إلى الأحد المقبل، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:-

- يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

- تشهد هذه الفترة طقس مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم الثلاثاء، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد من الساعة 2 صباحا حتى 2 ظهرا.