شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى بقمة فيشجراد: نحن قيادة تحترم شعبها وتسعى من أجل تقدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه على أصدقائنا الأوروبيين تفهم حقيقة ما يحدث في مصر، متابعا: "نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في مؤتمر قمة تجمع فيشجراد مع مصر: "مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز.. لا.. أنا مسئول عن 100 مليون نفس والحفاظ عليهم.. وهذا أمر ليس باليسير.. المجر فيها 10 مليون مواطن.. هولندا فيها 40 مليون مواطن ومصر فيها 100 مليون".

وتابع الرئيس السيسى: "65 % من شعب مصر شباب وعنده أمل وعاوز يعيش.. وعاوز أقول للأصدقاء في فيشجراد عاوز اشكركم على الموقف الداعم للدولة المصرية".