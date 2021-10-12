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السيسي: مصر تحرص على توطين صناعة اللقاحات لتلبية احتياجات مصر وأفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جائحة أثبتت أن البشرية مثلما تتشارك في الأخوة الإنسانية فهي عرضة للتشارك فى التحديات مهما تفاوتت مستويات تقدمها، ما يفرض على المجتمع الدولي تضافر جهوده وتعزيز التعاون بين شتى الدول.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى مؤتمر قمة فيشجراد: في ظل إجراءات مصر لخطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول، فقد حرصت مصر لتوطين صناعة اللقاحات ليست فقط لتلبية احتياجات مواطنيها، ولكن أيضا للتصدير الى القارة الافريقية، في محاولة لرأب الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة فى تلقى اللقاح، ونتطلع في هذا الصدد للتعاون مع دول التجمع لتحقيق هذا الهدف.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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