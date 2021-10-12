بـ"شيك مزور".. ضبط صاحب شركة تقسيم أراضي للنصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب شركة تقسيم أراضي للنصب على المواطنين.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بالجيزة يفيد بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص والذى أوهمه بقدرته على مساعدته فى تقنين وضع قطعة الأرض الخاصة به ، وقيامه عقب ذلك بالاستيلاء على تلك الأرض بدون وجه حق بموجب شيك بنكي مزور.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها صاحب شركة لتقسيم الأراضي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين واضعي اليد على قطع الأراضي وراغبي تقنين أوضاعها بعد إيهامهم بعلاقته ببعض المسئولين "على غير الحقيقة".

قام بإيهام الشاكي بضرورة تحرير عقد بيع ابتدائي لقطعة الأرض الخاصة بالشاكي له، وزعمه بأن ذلك العقد سوف يمكنه من السير في إجراءات تقنين وضع قطعة الأرض المشار إليها، ومن خلال ذلك الأسلوب تمكن من الاحتيال على الشاكي والحصول على توقيعه على عقد البيع الصوري لقطعة الأرض، وعقب ذلك قام بتسليم الشاكي شيك بنكي مزور مسحوب على أحد البنوك المنتهى نشاطه بالبلاد منذ عدة سنوات كضمان لقيمة الأرض حتى الانتهاء من إجراءات تقنينها، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على قطعة الأرض الخاصة بالشاكي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.