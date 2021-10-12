ملابس نسائية مُعلَّقة.. الداخلية تكشف ملابسات الواقعة وتضبط المتهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول صور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن عرض بعض الملابس النسائية معلقة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسيدات.

وقالت الوزارة في بيان إنه بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها بائعة متجولة - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وذلك حال تواجدها بإحدى محطات مترو الأنفاق بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وبحوزتها حقيبة بداخلها الملابس المشار إليها لبيعها والتربح منها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.