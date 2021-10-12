كواليس مداهمة مطبعة لتزوير شهادات تحليل (PCR) في المنيرة الغربية

أمام العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وبحيازتهما للمضبوطات وإدارتهما المطبعة المشار إليها بدون ترخيص.

عثر بحيازتهما على الأجهزة والأدوات المُستخدمة (ماكينة طباعة كبيرة- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - لاب توب – مبلغ مالي" - 3 أختام شعار الجمهورية منسوبة لإحدى الجهات الحكومية- 800 علبة غلاف كرتون لأحد العقاقير- مجموعة أوراق نتائج تحاليل (PCR) ممهورة بخاتم شعار الجمهورية (مُقلد)- مجموعة ملصقات (إستيكر).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي وبمشاركة الرائد مصطفى الدكر والنقيب إبراهيم حامد أسفرت عن ضبطهما.

أكدت تحريات الرائد حسام العباسي رئيس مباحث المنيرة الغربية اتخاذ مصمم جرافيك وعامل وشريك بمطبعة لأحدهما معلومات جنائية شقة سكنية "مُستأجرة" كمطبعة "بدون ترخيص" وتزوير شهادات تحليل (PCR)وطباعة أغلفة لأدوية ومنتجات مجهولة المصدر.

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.