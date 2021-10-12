حجم تعاملاته 5 ملايين.. ضبط تاجر في النقد الأجنبي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال التعامل بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت 5 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية – له معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تعامله مع بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" مقيمين داخل البلاد مستغلاً القيود المصرفية التي تفرضها البنوك بتلك الدولة المشار إليها لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في إجراءات سحب من ماكينات الصراف الآلي.

حيث يقوم المتهم بالحصول من عملائه المقيمين داخل البلاد على العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني والخاصة بأشخاص مقيمين خارج البلاد وإجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع بإحدى شركات تجارة "الهواتف المحمولة" بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى"، وتسييل تلك المبالغ المالية واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي .