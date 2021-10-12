شكرا لقرائتكم خبر عن استمر 30 ثانية.. 10 معلومات عن زلزال 1992 فى الذكرى الـ 29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر، الذكرى التاسعة والعشرون، على "زلزال 92"، والذى يعد أحد أكبر الكوارث الطبيعية التي شهدتها مصر ووقع في مثل هذا 12 أكتوبر عام 1992، وتسبب في مصرع العشرات وتشرد المئات.

”الخليج 365” يوضح أبرز معلومات عن زلزال 1992 كما يلى:

1. وقع " زالزل 92 " فى مثل هذا اليوم 12 أكتوبر عام 1992 فى الساعة الثالثة و9 دقائق عصرا تقريبا.

2. كان مركز زلزال 92 السطحى بالقرب من دهشور على بعد 35 كيلو مترا (22 ميل) إلى الجنوب الغربى من القاهرة.

3. استمر الزلزال لمدة 30 ثانية تقريبا.

4. أصاب معظم بيوت شمال مصر القديمة منها بتصدعات وبعضها تهدم.

5. بلغت قوة الزلزال 5.8 درجة على مقياس ريختر ولكنه كان مدمرا بشكل غير عادي بالنسبة لقوته.

6. تسبب في وفاة 545 شخصا وإصابة 6512 آخرين وشرد حوالي 50000 شخص.

7. شهدت مصر عدة توابع لهذا الزلزال استمرت على مدار الأربعة أيام التالية.

8. يعتبر زلزال 92 هو الأكثر تدميرا من حيث الزلازل التي أثرت فى القاهرة منذ عام 1847.

9. أدى الزلزال لتدمير 350 مبنى بالكامل وإلحاق أضرار بالغة بـ9000 مبان أخرى.

10. تسبب الزلزال في تضرر نحو 216 مسجد و350 مدرسة.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.