شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤ بالفيضان: أمطار خفيفة اليوم على سيناء والقناة وطقس مختلف غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل فى وزارة الموارد المائية والرى، خرائط التنبؤ بالأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر حتى الخميس 14 أكتوبر 2021.

وأظهرت خرائط التنبؤ اليوم، احتمال سقوط امطار خفيفة على سيناء ومنطقة القناة واجزاء من الصحراء الشرقية

كما أشارت خرائط التنبؤ الأربعاء 13 ، والخميس 14 أكتوبر، التوقع بعدم سقوط أمطار.















