شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية البطريركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح مساء أمس، الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية السنوية لكهنة الإيبارشية البطريركية، وذلك بدار القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بالمعادى.



الكنيسة الكاثوليكية

وتدور موضوعات الرياضة الروحية حول "حياة الشركة"، حيث يلقى المحاضرات الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، فى الفترة من الحادى عشر، وحتى الرابع عشر من الشهر الجارى.

جدير بالذكر أن كهنة الإيبارشية البطريركية المشاركين بهذه الرياضة الروحية، يمثلون المجموعة الأولى، على أن تكون الرياضة الروحية للمجموعة الثانية لكهنة الإيبارشية في شهر نوفمبر المقبل بالإسكندرية.



جانب من الاجتماع



جانب من اللقاء