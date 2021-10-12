شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن إزالة 4847 مخالفة على المجارى المائية بمساحة 1.30 مليون متر مربع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية فى إطار حملات موسعة لإزالة كافة التعديات فى غضون ستة أشهر.

وتبلغ أعداد الإزالات المستهدفة حوالى 165 ألف حالة بمساحة 19.30 مليون متر مربع تقريبا، و تم حتى اليوم إزالة 4847 حالة بمساحة 1.30 مليون متر مربع تقريبا ، ليصبح إجمالى أعداد الإزالات المتبقية حوالى 160 ألف حالة إزالة بمساحة 18 مليون متر مربع تقريبا، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.

كما تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، وأعمال تأهيل المساقى بمحافظات الجمهورية المختلفة ، حيث شمل المشروع ترع بأطوال 9488 كيلومتر حتى تاريخه ، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل 2831 كيلومتر.

كما تم طرح مساقى باطوال 466 كيلومتر، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى باطوال 26 كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.