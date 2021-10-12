القوى العاملة: تعيين 22 شاباً وتفتيش 237 منشأة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد 22 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 138 من راغبي العمل، وتوفير 286 فرص عمل.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت باستخراج 35 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 3 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وشكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير، إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منح لتلك الفئة بلغت 74 ألف جنيه لـ 29 عاملاً من المسجلين ، فضلاً عن تسليم شهادة أمان لـ 385 عاملا من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية - في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 237 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة، وعقد 4 ندوات توعية للعاملين حضرها 42 عاملا.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 190 منشأة، وإعادة التفتيش على 64 منشأة ، أسفر عن تحرير 13 محضر، والقيام بحملتين تفتيشية، وعمل 15 قياسات ميدانية، وبحث شكوتين.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 190 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.