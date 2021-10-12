التمويل العقاري| اعرف مواصفات وأماكن وحدات "دار مصر" قبل طرحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، لطرح أضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم.

ومن ضمن المشروعات التى سيتم طرحها مشروع دار مصر وجاءت مواصفات المشروع وأماكن الطرح الجديد على النحو التالي:

تتواجد شقق دار مصر بـ8 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة).

وتتكون عمارات المشروع من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة؛ والمشروع به أسانسير في كل عمارة، ويحيطه سور خرساني؛ حيث يأخذ شكل الكمبوند، كما يوجد مساحات متعددة في مشروع دار مصر بداية من 100 إلى 150 مترا.

يتضمن مشروع دار مصر العديد من الخدمات. حيث يتوافر به: مول – مسجد – مدرسة – لاند سكيب – مصاعد – أسواق – محلات تجارية – خدمات منفصلة – أمن وحراسة.

وتتوافق شقق دار مصر مع مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% و30 سنة سداد، التى تم اطلاقها 13 يوليو الماضي من البنك المركزي لتسهيل عملية الحصول على وحدة سكنية بأقساط مناسبة.

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