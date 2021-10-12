يصل لـ2 مليون جنيه.. خطوات الحصول على قرض "مشروعك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ساهم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ بدء العام المالي الحالي (2021/2022)، في يوليو الماضي وحتى الآن في تنفيذ 3500 مشروع بقروض 746 مليون جنيه ساهمت في توفير حوالي 42 ألف فرصة عمل.

وبلغ إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن منذ بدايته 180 ألف مشروع بقروض 21 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل.

ويمكن للمواطنين الراغبين في بدء مشروعات خاصة بهم التقدم للحصول على قرض مشروعك.

وجاءت خطوات تقديم طلبات الاقتراض على النحو التالي:

1- يقوم طالب القرض بالتوجه إلى موقع المشروع في الحي القريب منه بالمحافظة.

2- يتم ملء إحدى الاستمارتين طبقًا لحجم القرض المطلوب.

3- الاستمارة الأولى: لطالب القروض من ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه مصري.

4- الاستمارة الثانية: لطالب القروض أكبر من 50 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

5- يقوم طالب القرض بمراجعة بيانات الاستمارة والتعرف على التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية بموقع المشروع.

6- بعد استكمال التراخيص والمستندات لمطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك في الموقع.

7- يقوم ممثل البنك باتخاذ إجراءات الموافقة على القرض وإخطار طالب القرض بالموافقة أو الرفض.

8- في حالة الرفض يتم إخطار طالب القرض بأسباب الرفض للعمل على تلافيها وإعادة الطلب مرة أخرى طبقًا لظروف كل حالة.



(مشروعك) لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالي للمشروعات ولكن يساهم في تذليل معوقات التنفيذ من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها واختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية اتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للمستفيدين من المشروعات.

وتم تغطية جميع المحافظات بـ 260 مقرا لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات وتم توحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ 6 الوطنية المشاركة بمشروعك مع الإشراف الشخصي من جانب المحافظين لتذليل أية معوقات.

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