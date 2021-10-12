أنظمة سداد لـ20 سنة.. خريطة طرح الأراضي والشقق للبيع بالمزاد من الإسكان الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان، في بيع عدد كبير من الأراضي والوحدات السكنية والمحلات التجارية، الأسبوع المقبل وتحديدا يوم 18 أكتوبر، في المحافظات والمدن الجديدة، حيث يتم الحجز والتخصيص بنظام البيع بالمزاد العلني.

ويتم شراء كراسة الشروط والإقرارات ودراسة الجدوى بالمقر الرئيسي للهيئة، 3 ش سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة، وذلك بدءاً من يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر الجاري في الساعة التاسعة صباحاً حتى يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر المقبل، على أن تسلم الكراسة لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية، بحيث يكون آخر موعد لتسليم الكراسة بعد استيفائها يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022.

وجاءت خريطة المشروعات ومواعيد الحجز على النحو التالي:

1- طرح 50 وحدة سكنية بموقع متميز بمدينة 15 مايو بمشروع 22 عمارة بالمجاورة رقم 31، بمساحات تتراوح ما بين 68 إلى 85 مترا، مع تيسيرات في السداد تصل لـ 20 عاما، على أن يكون التسليم بشكل فوري، وسيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر المقبل بمقر الهيئة الرئيسي.

2- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً، بمركز شباب السلام بشارع الأمين بجوار مستشفى أفامينا بورسعيد، وتضم المعروضات بمشروعات لؤلؤة بورسعيد و A20 .

3- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً بنادي العلمين بجوار مبنى الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر، وتشمل المعروضات بمشروعات الهضبة الوسطى والهضبة السفلى بالمقطم وكوم أوشيم بالفيوم.

4- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهرا بنادي العلمين بجوار مقر الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر ، وتشمل المعروضات بمشروعات البستان بالقاهرة الجديدة و164عمارة بـ 6 أكتوبر والشروق والتوسعات الشمالية و الشيخ زايد.

5- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر فرع الهيئة بالعامرية (4ب) الإسكندرية ، وتتضمن المعروضات بمشروعات العامرية والدلنجات بالبحيرة.

6- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً بفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وتضم المعروضات بمشروعات السويس والإسماعيلية والعريش.

7- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً بموقع المشروع بالمنصورة.

8- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر فرع الهيئة بالغردقة ، وتشمل المعروضات بمشروعات سوهاج والغردقة.

9- جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً بنادي العلمين بجوار مقر الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر ، وتشمل المعروضات بمشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة والتوسعات الشمالية بـ 6 أكتوبر ولؤلؤة أكتوبر بحدائق أكتوبر و103 عمارة بـ 6 أكتوبر ولؤلؤة بدر بمشروع الهيئة 89 فدان.

10- سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات بمقر الهيئة الرئيسي ومقار الفروع المقرر عقد جلسات البيع بالمزاد العلني بها، حيث يوجد تسهيلات في السداد حتى 7 سنوات للأراضي، وباقي المعروض بالمزاد حتى 5 سنوات.

11- كما تمر فتح باب حجز أراضي جمعيات الإسكان التعاوني في مدن ( العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة – مدينة بدر – العاشر من رمضان – 15 مايو – سلام مصر "شرق بورسعيد" – برج العرب الجديدة – بني سويف الجديدة – وأسيوط الجديدة – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة ).