أخبار مصر

الرئيس: العالم يعيش مرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجهود

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محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - أ ش أ:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن العالم يعيش اليوم مرحلة دقيقة؛ تتطلب بذل جهود حثيثة؛ للتكاتف لمواجهة التحديات الجسام، التي زادت من حدتها جائحة ، في وقت لا يزال فيه التعامل جاريا مع آثارها السلبية على مختلف المستويات.

وأعرب الرئيس السيسي - في كلمة ألقاها، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) أمام مؤتمر الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي - عن شكره لجمهورية الصين الشعبية الصديقة على حرصها على عقد هذه الدورة، رغم كل التحديات التي باتت تواجه العمل متعدد الأطراف على أثر تداعيات جائحة كورونا.​

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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