شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: انتظام كامل فى الدراسة ولم يتم اكتشاف أى إصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، انتظام الدراسة على مستوى كليات الجامعة، موضحا أنه تم إعلان كافة الجداول الدراسة الخاصة بالمحاضرات، وإتاحتها للطلاب على مواقع الكلية، مع انتظام تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وأضاف رئيس جامعة حلوان فى تصريح لـ" الخليج 365"، أنه لم يتم اكتشاف أى حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب منذ انطلاق الدراسة السبت الماضى، لافتا إلى أن الجامعة تتوسع فى حملة التطعيمات للطلاب مع بداية العام الجامعى لتطعيم كل الطلاب بلقاح فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

واستطرد القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أن العام الدراسى حضوريا حتى الآن كما كان معتاد قبل جائحة كورونا، مؤكدا انتظام تسكين الطلاب فى المدن الجامعية.