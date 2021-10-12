شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى أمام مؤتمر التنوع البيولوجي بالصين: العالم يمر بمرحلة دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن سعادته بافتتاح الدورة الخامسة عشر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، موجهًا الشكر إلى جمهورية الصين الشعبية لعقد الدورة رغم التحديات.

وأضاف الرئيس السيسى- خلال كلمة عبر الفيديو كونفرانس أمام مؤتمر التنوع البيولوجى بالصين - اليوم الثلاثاء - أن العالم اليوم يمر بمرحلة دقيقة فى تاريخ البشرية تتطلب بذل جهود حثيثة للتكاتف لمواجهة التحديات، والتى زادت من حدتها بعد جائحة كورونا.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن العالم ما زال يتعامل مع تأثير الجائحة على جميع المستويات، منوهًا بأن التقييم العالمى الأخير لحالة التنوع البيولوجى يدق ناقوس الخطر إزاء التدهور السريع.