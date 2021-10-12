شكرا لقرائتكم خبر عن 95% من القراء يطالبون بتكثيف حملات رفع المخلفات بمحيط المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات رفع المخلفات بمحيط المدارس حفاظا على صحة الطلاب، ايد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات رفع المخلفات بمحيط المدارس حفاظا على صحة الطلاب.

وأيد 95% من القراء مطالب تكثيف حملات رفع المخلفات بمحيط المدارس حفاظا على صحة الطلاب، بينما عارض 5% من القراء مطالب تكثيف حملات رفع المخلفات بمحيط المدارس حفاظا على صحة الطلاب.



