شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الكهرباء: توقيع اتفاقية مع قبرص منتصف أكتوبر لبدء مشروع الربط الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء سيتوجه إلى قبرص منتصف الشهر الجاري لتوقيع مذكرات تفاهم مع الجانب القبرصي، فى إطار التحضيرات اللازمة لتوقيع العقود النهائية الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

وأضافت مشالى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يجرى حاليا الإجراءات النهائية لمراجعة الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع قبرص، تمهيدا للبدأ فى تنفيذ المشروع بقدرة 2000 ميجا وات ومن الممكن أن تصل إلى 3000 ميجا وات، موضحة أن الربط مع قبرص يتيح لمصر إمكانية الربط مع دول أوربا بالكامل بعد أن يتم الربط مع كريت ثم اليونان.

وأوضحت مشالى، أن الربط الكهربائي مع قبرص لتصدير الكهرباء قدرته 2000 ميجا وات وفقا لما تحدده الدراسات الخاصة بالمشروع الذى سيتم تشغيله على مرحلتين بقدرة الف ميجا وات لكل مرحلة، وسيكون عبارة عن خط مرور يسمح لأى دولة أخرى أن تستخدمه مقابل سداد رسوم مرور الطاقة لمصر بالعملة الصعبة.

وقالت مشالى، إن اتفاقية التعاون التى تم توقيعها بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء و الشركة المنفذة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان تعتبر اتفاقية اطارية تؤكد موافقة الجانبين على بدء المشروع.