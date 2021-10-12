شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: متابعة انتظام الدراسة والتزام المدارس بخطة المناهج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، متابعة انتظام الدراسة بالمدارس بشكل يومى مع التزام المدارس بالخريطة الزمنية لتوزيع المقررات الدراسية والمناهج، مع توفير الدروس وشرح المقررات عبر المنصات التعليمية المختلفة كوسيلة مساعدة بجانب المدرسة، كما طالبت الوزارة بمتابعة مصادر المذاكرة المتعددة مثل بنك المعرفة المصري EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، ومنصة حصص مصر، حيث توفر شرح وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية يقدمها أكفأ المعلمين مجانًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.

وانطلق صباح السبت العام الدراسى الجديد فى قرابة 12 محافظة، فيما انتظمت الدراسة بكامل طاقتها اليوم الأحد 10 أكتوبر الجارى.

