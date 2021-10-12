شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات تهمك.. اعرف أحدث إصدارات قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة عين شمس عن أحدث إصدارات قطاع التعليم والطلاب بالجامعة، والمتمثلة فى " خدمات تهمك"، والتى جاءت تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الأستاذ محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

ويضم الإصدار أهم الخدمات التي يحتاجها طالب جامعة عين شمس من بينها (مركز الطلاب ذوي الإعاقة، مستشفى الطلبة، مبادرة وصل صوتك اسأل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحدة مناهضة العنف والتحرش، رابطة خريجي جامعة عين شمس).

تصدر المطوية تحت شعار" جامعة عين شمس دائماً معك"، حيث يعتبر الإصدار من إعداد وتنفيذ المركز الإعلامي للجامعة برئاسة الأستاذة الدكتورة هبة شاهين مدير المركز الإعلامى ورئيس قسم الإعلام وعلوم الاتصال بكلية الآداب جامعة عين شمس.