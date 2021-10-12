شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نتائج حققتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019- 2022.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة حسن عبدالشافى تقرير نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بنشر نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للكافة.

وتأكيداً على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة فى عرض ما تحقق من الاستراتيجية، وأفضل الممارسات الناجحة وكذلك تحديات التنفيذ، ليُشارك المواطنين والمختصين من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والأطراف المُشاركة فى التنفيذ العلم والتعقيب والتوصيات، تقويماً لمسار جهود المتابعة وتفعيلاً لمبادئ الحوكمة من الإفصاح والشفافية والمشاركة.

الهدف الأول: تطوير جهاز إداري كفء وفعال

يمثل الهدف الأول نسبة 16 % من الاستراتيجية، والمستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 95.2 %من إجمالي الاستراتيجية، كما أن المتابعة أسفرت خلال عـام 2020 عـن تنفيـذ نسـبة 27.1 %مـن الاستراتيجية، وفقـاً للمسـتهدف خـال الفتـرة بمعـدل نجـاح 05.43 %مـن المستهدف بالهدف الأول.

الهدف الثاني: تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية

يمثل الهدف الثاني نسبة 11 % من االاسترتيجية، المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 38.2 %من إجمالي الاستراتيجية، وأســفرت المتابعة خلال عــام 2020 عــن تنفيــذ نســبة 9.1 %مــن الاستراتيجية وفقـاً للمسـتهدف خلال الفترة بمعدل نجـاح 8.79 %.

الهدف الثالث: تفعيل آليات الشفافية والنزاهة

يمثل الهدف الثالث نسبة 13 %من الاستراتيجية، والمستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 08.2 % من إجمالي الاستراتيجية، وأسـفرت المتابعة خلال عـام 2020 عـن تنفيـذ نسـبة 83.1 % مـن الاستراتيجية وفقا للمسـتهدف خـال الفترة بمعدل نجـاح 98.87 %.

الهدف الرابع: تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد

يمثل الهدف الرابع نسبة 11 %من الاسترتيجية، والمستهدف من تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 75.9 %من إجمالي الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة عن تنفيــذ نســبة 5 % وفقــاً للمســتهدف خلال الفترة بمعدل نجــاح 28.51 %.

الهدف الخامس: تحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة

يمثل الهدف الخامس نسبة 6 % من الاستراتيجية، والمستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 13.2 %من إجمالي الاستراتيجية، وأسـفرت المتابعة عـن تنفيـذ نسـبة 03.2 %مـن الاستراتيجية خلال الفترة بمعدل نجـاح 31.95%.

الهدف السادس: دعم جهات انفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته

يمثل الهدف السادس نسبة 11 % من الاستراتيجية والمستهدف من تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 25.3 % من إجامالي الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة عـن تنفيـذ نسـبة 5.2 % خلال الفترة بمعـدل نجـاح 92.76%.

الهدف السابع: زيادة الوعى المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته

ويمثل الهدف السابع نسبة 15 % من الاسترتيجية، والمستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 58.3 % من إجمالي الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة عن تنفيـذ نسـبة 39.3 % مـن الاستراتيجية، خلال الفترة بمعدل نجـاح 69.94%.

الهدف الثامن: تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع مكافحة الفساد

يمثل الهدف الثامن نسبة 10 % من الاستراتيجية، والمستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 44.2 % من الإجمالي، وأسفرت المتابعة عن تنفيـذ نسـبة 44.2% مـن الاستراتيجية وفقـاً للمسـتهدف خـال الفترة بمعدل نجـاح ( 100 )%.

الهدف التاسع: مشـاركة منظمات المجتمع المدني

يمثل الهدف التاسع نسبة 7 % من الاستراتيجية، والمستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 5.3 % من إجمالي الاستراتيجية، وأسفرت المتابعة عن تنفيــذ نســبة 3 % مــن الاستراتيجية، وفقــاً للمســتهدف خلال الفترة بمعدل نجــاح 71.85 %.