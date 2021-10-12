شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مخالفات بقانون المرور الجديد تغرمك 4 آلاف جنيه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن مشروع قانون المرور الجديد، الذى لم يتم إقراه حتى الآن و لازال داخل أورقة البرلمان يحتاج للعديد من المناقشات للتوافق على مواده، حيث أقرت المادة 79 من مشروع القانون مخالفات تندرج تحت الشريحة الرابعة، التى يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات.

وفى ضوء نص المادة بمشروع القانون الجديد، يستعرض ”الخليج 365” أبرز مخالفات الشريحة الرابعة فى 10 نقاط، وجاءت قائمة المخالفات كالتالى:

1- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كيلو مترا/ الساعة.

2- استعمال المركبة فى غير الغرض المبين برختصها.

3- الامتناع عن تقديم الترخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة المتخصصين حال طلبها.

4- تعليم القيادة بدون تصريح أو بمركبة غير مخصصة للتعليم من مراكز التعليم المعتمدة.

5- قيادة مركبات نقل الركاب بالأجر ومركبات النقل الثقيل بدون مسجل أحداث لحظى صالح ومستخدم.

6- القيادة برعونة تعرض حياة الغير وممتلكاتهم وأمان الطريق للخطر.

7- عدم الالتزام بمسافات الأمان على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

8- تطاير أو تناثر الحمولة على الطرق.

9- قيادة مركبة فى الطريق تضر بالصحة العامة أو البيئة أو تؤثر فى صلاحية الطريق أو أمن مستخدميه.

10- مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد وتنظيم أو منع سير مركبات معينة فى أوقات وأماكن محددة.