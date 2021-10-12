شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط العضوية بصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس وحالات إسقاطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة الداخلية المنظمة لعمل صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 5633 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية شروط العضوية بالصندوق وأسباب إسقاطها.

ونصت المادة 3 من اللائحة الداخلية على أنه يشترط أن يكون العضو أحد أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم المصريين بالجامعات أو أحد أعضاء هيئة البحوث بالمعاهد أو المراكز البحثية التابعة للوزارة، ويكون الاشتراك فى عضوية الصندوق اختياريا ويشترط لقبول العضوية تقديم طلب على النموذج المعد لذلك بأى وسيلة يقرها مجلس إدارة الصندوق، وسداد قيمة الاشتراك المقرر سنويا وفقا لقرار مجلس إدارة الصندوق فى ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية.

وحددت المادة الرابعة شروط إسقاط العضوية، حيث تسقط عضوية الصندوق بزوال العضوية فى الجامعة أو المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية ، كما يجوز لمجلس إدارة الصندوق إسقاط العضوية أو حرمان العضو وأسرته من التمتع بمزايا الصندوق لفترة محددة إذا تقدم بمستندات أو بيانات غير صحيحة أو حاول الحصول على مبالغ دون وجه حق على أن يصدر القرار فى هذه الحالة بعد سماع أقوال العضو عن الواقعة وملابستها بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق يندبه رئيس مجلس الإدارة لذلك ويلتزم العضو حال إدانته برد ما حصل عليه بدون وجه حق.