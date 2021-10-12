شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم .. مفاجآت وتوقعات الأرصاد بشأن حالة الجو والبرق يزين سماء القاهرة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطقس اليوم يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة بعدة مناطق بمختلف محافظات الجمهورية وسط طقس الفصل الخريفى الذى يشهد تقلبات وتغيرات مفاجئة. ولمعرفة الطقس اليوم ، استضاف تلفزيون الخليج 365 الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، الذى تحدث عن آخر التوقعات الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة. وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد أمطار خفيفة لمتوسط مع برق ورعد في سماء القاهرة ومحافظات الوجه البحري، لافتًا إلى أن الأجواء الخريفية تسيطر في الوقت الحالي والشتاء لم يبدأ رسميا. الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار وكشف محمود شاهين، أن فرص أمطار اليوم ستكون خفيفة على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد من الساعة 2 صباحا حتى 2 ظهرا.

الطقس اليوم.. الأرصاد تصدر عدة تحذيرات

ومن جهة أخرى، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا حتى توقيت 2 ظهرا اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021، حيث حذرت الهيئة من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وتابعت هيئة الأرصاد، نظرا للتغيرات الحادة والسريعة والتي هي من سمات فصل الخريف، ومن خلال آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية ورادار الطقس وخرائط التوزيعات الضغطية نتوقع استمرار سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء ومنطقة خليج السويس.

وتابعت، يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة على بعض المناطق .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.























