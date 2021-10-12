شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ نشأة مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس فى حصول الجامعة على الاعتماد، والحفاظ على تقدم الجامعة المستمر في التصنيفات العالمية المختلفة .

ويهدف المركز إلى إدارة منظومة ضمان الجودة بجامعة عين شمس والمساهمة فى الارتقاء المستمر بجودة العمليات الأكاديمية والبحثية والإدارية والمشاركة المجتمعية فى ضوء معايير الاعتماد، وبما يحقق ميزة تنافسية لمخرجات الجامعة ويحقق رسالتها وأهدافها.

وصدر قرار مجلس جامعة عين شمس فى 25/2/2004 بالموافقة على إنشاء مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، واعتماد اللائحة الداخلية للمركز والتي تضمنت رسالة المركز وأهدافه، ويقع المركز في المبنى الإداري الجديد – الدور الخامس – خلف قصر الزعفران، وتم اعتماد اللائحة الداخلية للمركز من المجلس الأعلي للجامعات اعتبارا من 2/7/2006، وردت اللائحة من وزارة المالية بتاريخ 17/11/2007 وتم طلب تعديل مواد بها ، توجد اللائحة الداخلية للمركز على الموقع الإلكترونى.