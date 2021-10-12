شكرا لقرائتكم خبر عن أسماك طازجة ومجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ20%.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بطرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة، ذات الجودة العالية بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة وكذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تصل لـ 20% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى.

"الخليج 365 " ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار الأسماك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



- طرح سمك بلطى بلدى طازج بسعر 32 جنيها للكيلو، وسمك أسوان بلطى كبير 33 جنيهًا للكيلو

- طرح بلطى شبار أسوان بـ 20 جنيها وبياض 60 جنيها والبورى بـ65 جنيها ومبروكة 24 جنيها

- كابوريا 60 جنيها ومكرونة سويسى 70 جنيها

- طرح ماكريل يابانى بـ32 جنيها وماكريل نرويجى بـ 44 جنيها

- طرح سمك مكرونة نرويجى بـ 30 جنيها ومكرونة اندونيسى بـ 30 جنيها

- فيليه باسا أبيض 800 جرام بـ 45 جنيها فيليه باسا أحمر 800 جرام بـ 35 جنيها

- طرح شرائح كاليمارى زنه 800 جرام بـ 60 جنيها وفيليه قشر كبير بـ 130 جنيها فيليه قشر صغير بـ 90 جنيها

- طرح الشوربة زنه 500 جرام بـ 35 جنيها و400 جرام بـ 30 جنيها وصوابع كابوريا زنه 250 جرام 48 جنيها.