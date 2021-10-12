شكرا لقرائتكم خبر عن صوت الرعد ولمعان البرق.. شاهد سحر الحياة في شوارع القاهرة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مشاهد بديعة، تشهد سماء القاهرة سحبا رعدية وبرقا لامعا، وذلك وسط سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق بالعاصمة، حيث رصدت عدسة ”الخليج 365” عدة مشاهد لهذه السحب في شارع السودان وكوبرى أحمد عرابى بالمهندسين.

وفى السياق ذاته أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا جويا حتى توقيت 2 ظهرا اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021، حيث حذرت الهيئة من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد، "نظرا للتغيرات الحادة والسريعة والتي هي من سمات فصل الخريف، ومن خلال آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية ورادار الطقس وخرائط التوزيعات الضغطية نتوقع استمرار سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء ومنطقة خليج السويس.

وتابعت، يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة على بعض المناطق .





















وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.