شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير 7 أمصال علاجية بالوحدات والمستشفيات مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأمصال العلاجية التى تقدمها الوزارة بالمجان للمواطنين بالمستشفيات والوحدات الصحية .

وقالت وزارة الصحة إنه يتوفر بالمستشفيات أمصال الالتهاب الكبدى والفيروسى ب ومصل الثعبان والعقرب والتيتانوس والحيات والكلب .

وأوضحت الوزارة، أن هذه الأمصال يتم الحصول عليها مجانا حال تعرض الشخص للدغات العقارب والثعابين او العدوى ببعض الأمراض .