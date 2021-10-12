شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إنشاء خطوط نقل جهد 500 كيلو فولت بسيناء لتحسين مستوى الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تسير على خطى سريعه لسرعة إنهاء أعمال التطوير بشبكات نقل وتوزيع الكهرباء بشكل عام وبمحافظة سيناء بشكل خاص، موكدا أنه تم تخصيص مبلغ 9 مليارات جنيه لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بمحافظة شمال وجنوب سيناء.

وأوضح وزير الكهرباء فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تدرس حاليا إنشاء خطوط نقل كهرباء جهد 500 كيلو فولت بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي سيناء، موضحا أن الهدف من هذه الخطوط أيضا هو إنشاء دائرة بديلة لدائرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن.

وأشار الوزير إلى أن هناك دراسات تتم حاليا لرفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن من 450 ميجا وات إلى 2000 ميجا وات فى إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع جميع دول العالم.