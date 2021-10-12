شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. ملتقى دولي حول محو الأمية الرقمية عبر "الجامعات الإسلامية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة الملتقى الدولي:" أثر محو الأمية في نهضة وتنمية الأمم والشعوب "، وذلك غدا الأربعاء، يقام الملتقى بمركز الشيخ صالح كامل للاقتصاد الإسلامي- جامعة الأزهر، حيث يقام الملتقى في إطار احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي لمحو الأمية .

١- محو الأمية .. أسبابها .. أهدافها .. سبل مواجهتها.

٢- دور مؤسسات التعليم والتربية في التصدي لمكافحة الأمية والجهل.

٣- القضاء على الأمية كأحد أهداف تحقيق التنمية ونهضة المجتمعات.

٤- الدور المحوري للمجالس التشريعية والتنفيذية في مكافحة آفات المجتمع - محو الأمية أنموذجا-.

٥- أهمية الإعلام على اختلاف مشاربه في نشر التوعية والحث على التعلُّم والمعرفة.

٦- التجارب الدولية في مواجهة الأمية ووضع التعليم على رأس أولويات تلك الدول.

يشارك في الملتقى كوكبة من الأساتذة المعنيين بالتعليم ومشكلاته من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها (أون لاين)، حيث سيتم استعراض ومناقشة عدة أوراق علمية، منها: القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم مساهمة فعالة وداعمة لمحو الأمية، وعلل الأمية والنهضة العلمية، ومحو الأمية والتعلم دعوة إلهية مقدسة، محو الأمية.

أضواء على التجربة المصرية، الإعلام ومحو الأمية الرقمية ، جماليات الحركة والنغم في الحرف العربي والاستفادة منه في محو الأمية، فضلا عن التطرق للتجربة اللبنانية والمغربية والكويتية والماليزية ، وكذلك تجربتي كوسوفا والجزائر في مكافحة الأمية.