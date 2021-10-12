شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحل محور خاتم المرسلين أزمة المرور حال غلق شارع الهرم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت محافظة الجيزة من إنشاء محور خاتم المرسلين بديل شارع الهرم، والمقرر غلقه بالتزامن مع إنشاء خط المترو بطول شارع الأهرام، والذى يستمر 3 سنوات تقريبا.

وفى النقاط التالية نتعرف على أهمية المحور ودوره فى حل أزمة المرور حال غلق شارع الأهرام بالجيزة كالتالى:

- طول المحور 3 كم.

- يربط بين طريقى ترعة الزمر ومحور ترسا .

- سيكون بديلاً لشارع الأهرام خلال القيام بأعمال غلق الشارع .

- يسع محور خاتم مرسلين 6 حارات مرورية وحارة بطيئة لإنتظار السيارات.

- يختصر الطريق من ترعة الزمر لمحور ترسا فى 5 دقائق.

- يضم أرصفة للمشاة وجزيرة وسطي .

- المحور يسع إلى 3 حارات مرورية على الأكثر

- تم توسعته وإزالة كافة المخالفات

- ينتهى المحور بكوبرى ترسا الجديد.

