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كيف يحل محور خاتم المرسلين أزمة المرور حال غلق شارع الهرم؟

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القاهرة - سامية سيد - انتهت محافظة الجيزة من إنشاء محور خاتم المرسلين بديل شارع الهرم، والمقرر غلقه بالتزامن مع إنشاء خط المترو بطول شارع الأهرام، والذى يستمر 3 سنوات تقريبا.

وفى النقاط التالية نتعرف على أهمية المحور ودوره فى حل أزمة المرور حال غلق شارع الأهرام بالجيزة كالتالى:

- طول المحور 3 كم.
- يربط بين طريقى ترعة الزمر ومحور ترسا .
-  سيكون بديلاً لشارع الأهرام خلال القيام بأعمال غلق الشارع .
- يسع محور خاتم مرسلين 6 حارات مرورية وحارة بطيئة لإنتظار السيارات.
- يختصر الطريق من ترعة الزمر لمحور ترسا فى 5 دقائق.
- يضم أرصفة للمشاة وجزيرة وسطي .
- المحور يسع إلى 3 حارات مرورية على الأكثر 
- تم توسعته وإزالة كافة المخالفات 
- ينتهى المحور بكوبرى ترسا الجديد.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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