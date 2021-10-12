شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تدرس إعادة استخدام مقلب الطوب الرملى بالقاهرة فى أنشطة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البيئة، أنه سيتم دراسة إعادة استخدام مقلب الطوب الرملى بمدينة نصر، في أنشطة أخرى بعد التوسعات العمرانية وتزايد التعديات والممارسات غير السليمة التي أدت لحرائق عشوائية به.

وبعد استجابة وزارة البيئة لشكاوي المواطنين من الحرائق التي تنشب بمقلب الطوب الرملى بمدينة نصر، وتم إغلاقه تطبيقا لقانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث يتولى جهاز تنظيم إدارة المُخلفات التابع لوزارة البيئة الرقابة على إجراءات الغلق.

جدير بالذكر، أن مقلب الطوب الرملى بمدينة نصر الذى كانت محافظة القاهرة خصصته للتخلص من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر، لكن مع الوقت أحدث جدلا كبيرا بسبب الحرائق المستمره، وتعاقدت وزارة البيئة لتوفير المعدات اللازمة للسيطرة على أي حرائق فور حدوثها وتحت اشراف المختصين بوزارة البيئة، و في اطار الإجراءات الاستباقية للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجولة تفقدية لمقلب الطوب الرملي وتم غلقه، ويقع مقلب الطوب الرملى على مساحة 130 فدانا بمدينة نصر في محافظة القاهرة، قد تم تخصيص من قبل محافظة القاهرة للتخلص من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر، حيث تقدر كمية المخلفات المتراكمة به 17 مليون متر مكعب تقريباً.