شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: دعم 650 جنيها لمن تخطى65 عاما دون شرط أو قيد بـ"تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، أن الدولة المصرية تنظر للمواطنين بكل فئاتها وتدعمهم الطفل المصرى والشباب والمرأة ثم جاء دعم الدولة للمسنين، حيث إن كبار السن يجدون رعاية خاصة من الحكومة المصرية.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية في تصريحات لبرنامج أخر ساعة والمذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن جهود وزارة التضامن لدعم كبار السن بدأت ببرنامج تكافل وكرامة الذى يقدم دعم نقدى غير مشروط لمن تخطى سن 65 سنة يأخذ دعم 650 جنيه دون أي شرط أو قيد.

وأوضح مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، أن هذا الدعم شمل عدد كبير من الأسرة المصرية خاصة فئتين المسنين وذوى الإعاقة وبدأ الدعم منذ عام 2015، كما أنه بداية 2020 تم إعفاء كبار السن الذين تجاوز أعمارهم 70 سنة من أجرة المواصلات العامة، بالإضافة إلى تدشين وتنظيم قانون يحمى حقوق كبار السن يتضمن كثير من الحقوق الخاصة بكبار السن.