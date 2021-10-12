شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل فرص سقوط الأمطار اليوم بكافة محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل فرص الأمطار اليوم الثلاثاء، على كافة محافظات الجمهورية.

وأوضحت الهيئة، أن اليوم الثلاثاء يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص أمطار اليوم ستكون خفيفة على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد من الساعة 2 صباحا حتى 2 ظهرا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.