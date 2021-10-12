شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد ضوابط التسكين على الكادر والترقى للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بشأن الاجراءات الخاصة بالتسكين والترقي على وظائف كادر المعلم بالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه حرصا على صالح المعلمين وضمانا لدقة وسلامة الاجراءات الخاصة بالتسكين والترقي على وظائف التعليم يتم الالتزام بالتنسيق مع إدارات شئون العاملين للتأكيد على ضرورة الحصول على موافقة الأكاديمية المهنية للمعلمين( الإدارة القانونية) فيما يخص الإجراءات التالية:

- سحب إجراءات الترقي على وظائف كادر المعلم.

- إلغاء إجراءات التسكين على وظائف كادر المعلم.

- تغيير المسمي الوظيفي للمسكنين على وظائف كادر المعلم.

وشددت على أنه يتم استيفاء اعتماد الأكاديمية المهنية للمعلمين لهذه الطلبات أولا ثم تحويلها رسميا إلي الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات على قاعدة البيانات المركزية.