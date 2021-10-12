شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..الصحة: منع العاملين بقطاعات الحكومة من دخول المقار دون الحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

الإفتاء: تحية العلم والوقوف للسلام الوطنى أو حداداً كلها أمور جائزة

شيخ الأزهر يدعو لاتخاذ كافة الإجراءات لضمان حق تعليم الفتيات

رئيس الوزراء يستعرض عناصر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع شركاء التنمية

الأرصاد: سحب ممطرة على مناطق متفرقة بالدلتا وشمال الصعيد والقاهرة

الكهرباء: نسعى لزيادة الطاقة الكهربائية إلى 10 آلاف ميجا وات عام 2023

قرار جمهورى بتعيين معاونين للنيابة العامة من دفعتى 2017 و 2018

وزير التعليم العالى: الحكومة تطبق خطة شاملة لتطعيم 5 ملايين عامل بالمنظومة

الصحة: منع العاملين بقطاعات الحكومة من دخول المقار دون الحصول على لقاح كورونا