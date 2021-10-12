"لغز ميكروباص كوبري الساحل واختراق حساب النيابة الإدارية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

جريمة قتل كشفت المستور.. ضبط 19 قطعة سلاح داخل مخزن الموت بالجيزة

ءداهمت مأمورية مكبرة من أمن الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام مخزنا اتخذته عناصر إجرامية وكرا لتجارة السلاح.

بعد نشر صور غير لائقة.. النيابة الإدارية تستعيد السيطرة على "حساب إنستجرام" بعد اختراقه

ءصرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية بأنه جرت صباح اليوم الإثنين، محاولة لاختراق الحساب الموثق للنيابة الإدارية على تطبيق إنستجرام.

أغرب الرسائل قبل الانتحار| "كنت عايزه أخدكم معايا".. تركت أولادها وأنهت حياتها بطبنجة

عدد من الأشخاص الذين أقبلوا على الانتحار، لجأوا إلى ترك بعض الرسائل الخاصة لأهلهم وذويهم، والتي تحولت إلى ذكرى مؤلمة وكابوس يظل يؤرقهم لعقود طويلة كلما رأوها، حتى أن المجتمع تحول إلى شاهد على وقائع عدة سواء لشخصيات عامة أو عادية ممن تركوا رسائلهم الأليمة قبل الانتحار.

"الميكروباص الشبح".. 30 ساعة بحث و4 روايات لحل لغز حادث كوبري الساحل

مع غروب شمس اليوم الثاني لحادث كوبري الساحل الذي تصدر مانشيتات الصحف والمواقع ومحركات البحث أيضا يبقى الغموض سيد الموقف.

تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بقضية "تمويل الإرهاب" لـ 9 نوفمبر

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر جلسات محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهمًا في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، لجلسة 9 نوفمبر.

ترجع للعصر "اليوناني الروماني".. ضبط شخص بحوزته 12 قطعة يشتبه في آثريتها بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص؛ لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بسوهاج وبحوزته 12 قطعة يشتبه في آثريتها.

الداخلية تكشف ملابسات العثور على جثة مجهولة لفتاة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل إحدى الفتيات بالإسكندرية، وضبط مرتكبي الواقعة.