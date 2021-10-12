شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تستعيد حسابها الرسمى على موقع انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت النيابة الإدارية، حسابها الرسمى على موقع انستجرام مرة أخرى، وذلك بعد اختراقه من قبل مجموعة من الهاكرز، حيث قاموا بنشر صور غير لائقة على حساب الهيئة.

كما قامت النيابة أيضا بإبلاغ مباحث الانترنت، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وملاحقة مرتكبى الواقعة وضبطهم فى اسرع وقت، وتقديمهم لجهات التحقيق.

وأوضحت الهيئة، فى بيان لها مساء اليوم الاثنين، أن محاولة الاختراق كان من شأنها نشر بعض المحتويات غير اللائقة والتى لا تخص النيابة الإدارية.