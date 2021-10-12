شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤات الجوية: برق ورعد في سماء القاهرة خلال الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، آخر التوقعات الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أنه يشهد طقس اليوم استمرارا في الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد أمطار خفيفة لمتوسط مع برق ورعد في سماء القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

وعلى جانب آخر، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء ، يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد من الساعة 2 صباحا حتى 2 ظهرا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.