شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس الآن.. سحب رعدية ممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تمتد لشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تتقدم لشمال سيناء مع تقدم الوقت.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص أمطار غدا خفيفة على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد من الساعة 2 صباحا حتى 2 ظهرا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.