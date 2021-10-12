شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وبرق ورعد على منطقة حدائق أكتوبر بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، هطول أمطار، منذ قليل تزامنا مع حالة من عدم استقرار الطقس على عدد من المحافظات.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية خريطة الطقس لتوضح تفاصيل الحالة الجوية بدءا من غد الثلاثاء وحتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد ثباتا في درجات الحرارة.

وأضافت الأرصاد أنه خلال هذه الفترة سيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأكدت الأرصاد أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بدرجات الحرارة، وخاصة وقت الظهيرة لهذا يفضل الابتعاد عنها.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك ظهورا للسحب المنخفضة والمتوسطة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تنقية الجو.