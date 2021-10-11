شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح حديقة غرناطة بروكسى بعد تطويرها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة افتتاح أعمال تطوير حديقة غرناطة بميدان روكسي بمصر الجديدة بعد أن تم رفع كفاءتها وتركيب الأسوار الخارجية، وتقليم الأشجار وتنسيق ووضع البرجولات الجمالية والمقاعد حول الأشجار ودهان الأسوار والبردوارت ، ورفع كفاءة الاناره الداخلية والخارجية .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة تحرص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالعاصمة باعتباها متنفسًا للأهالى .

كما التقى محافظ القاهرة بعدد من المواطنين الذين ابدوا سعادة كبيرة بتطوير الحديقة التى تقرر فتحها اليوم بالمجان بمناسبة الإفتتاح .

وخلال الزيارة أثنى محافظ القاهرة علي المجهود المبذول من العاملين بالهيئة خاصة في إعادة تطوير وخلق متنزهات وحدائق تخدم المواطنين في كل الأحياء .

شهد الحفل المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية و اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والمهندس حسن محمد رئيس حى مصر الجديدة وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة .