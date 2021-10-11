شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث القطن: زيادة عدد الدول المستوردة للمنتج المصرى إلى 30 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، أن منظمة اليونيدو أحد أفرع منظمة الأمم المتحدة، أشادت بالإجراءات الإصلاحية للحكومة المصرية الخاصة بزراعة القطن، موضحا أن مصر حصلت على الرخصة الدولية لإنتاج القطن الأفضل.

وأضاف مدير معهد بحوث القطن، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن إشادة الأمم المتحدة بالتطبيقات والإجراءات والآليات التي وضعتها الدولة المصرية في زراعة القطن تفتح أسواقا جديدة مع العالم.

وأوضح مدير معهد بحوث القطن، أنه زادت عدد الدول التى تستورد القطن المصرى، حيث أصبحت هناك 30 دولة تتعامل مع القطن المصرى ونصدره لها بعد أن كان 20 دولة، ونعمل على إحلال وتجديد الأصناف المزروعة من القطن، وأنتجنا أصنافا جديدة من القطن.